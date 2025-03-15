بين 3 مدن عراقية.. مصرع وإصابة 6 مدنيين بحوادث سير

2025-03-15 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر بدائرة مرور محافظة كركوك،يوم السبت، بمصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين في ثلاثة حوادث سير على طريقكركوك السلمانية وتكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثالأول وقع في مدخل طريق كركوك السليمانية قرب ناحية قرهنجير، وأسفر عن مصرع ثلاثةمدنيين بسبب اصطدام سيارة نوع نيسان حمل صغيرة مع شاحنة تحمل كميات من الحديد، حيثجرى الحادث عند محاولة الشاحنة الالتفاف للجهة الأخرى من الطريق".

وأضاف المصدر، أن "جثث المدنيين نقلت للطبالعدلي واعتقلت الشرطة سائق الشاحنة لتسببه بمصرع المدنيين، وفتحت الشرطة تحقيقابالحادثة".

وتابع المصدر، أن "حادثا آخر وقع على طريقكركوك السليمانية ضمن قضاء جمجمال، حيث اصطدمت شاحنة بسيارة، ما أسفر عن إصابةمدنيين اثنين".

وفي حادث ثالث، أكد المصدر أن "الحادث وقععلى طريق كركوك بيجي قرب قرية المرادية ضمن ناحية الرياض، وأسفر عنها إصابة مدنيوتضرر سيارة انقلبت بسبب السرعة".