سوريا تعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي في هذا الموعد

2025-03-15 18:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 اذار الجاري. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري لوكالة الأنباء السورية سانا: أن المطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والادارية. ولفتت الهيئة إلى إنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار، يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية. وأعربت الهيئة عن ترجيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام