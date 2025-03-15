رئيس اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية يلتقي السوداني ويبحث معه تعزيز التعددية الدينية

2025-03-15 18:10:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

بحث رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رامي جوزيف آغاجان، اليوم السبت،مع السوداني تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والدولية لدعم حقوق المكونات في العراق.

وذكر بيان لديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، تلقته "الاولى" ان آغاجان، التقى برئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في اجتماعٍ ناقش فيه عددٍ من الملفات الجوهرية المتعلقة بعمل الديوان ودوره في تعزيز التعددية الدينية في العراق.





وخلال اللقاء، استعرض رئيس الديوان الإنجازات الملحوظة التي حققها الديوان خلال فترة زمنية قصيرة، والتي شملت استعادة عدد من العقارات والأوقاف العائدة للمكونات الدينية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والدولية لدعم حقوق هذه المكونات. كما نجح الديوان في تسريع وتيرة المشاريع الخدمية، لا سيما إعادة تأهيل وترميم عدد من دور العبادة والمواقع الدينية.

وأكد آغاجان أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرص الديوان على تحقيق رؤيته في حماية التنوع الديني، وتعزيز وجود المكونات الدينية، وضمان تمتعها بحقوقها الكاملة، بما يرسخ مبادئ التعايش السلمي والمواطنة المتساوية.

من جانبه، أشاد دولة رئيس الوزراء بجهود الديوان، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للديوان لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق جميع المكونات، بما يعكس قيم العدالة والمساواة التي يسعى العراق لترسيخها