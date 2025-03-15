أصول مصرف قطر المركزي تسجل في شباط أعلى مستوى على الإطلاق عند 306 مليار ريال

2025-03-15 19:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قفزت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر شباط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 306 مليارات ريال، وذلك بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد ساهمت ثلاثة عوامل في زيادة قيمة أصول المصرف الشهر المنصرم، في مقدمتها زيادة الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 3.3 إلى 63.3 مليار ريال، وزيادتها في البنوك الأجنبية إلى نحو 27.7 مليار ريال، فضلاً عن نمو احتياطات الذهب بنسبة 4.5 على أساس شهري إلى نحو 38.3 مليار ريال الأعلى على الإطلاق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام