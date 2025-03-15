مصرع عاملين علقا داخل فتحة للصرف الصحي في بابل

2025-03-15 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني فيمحافظة بابل، يوم السبت، عن مصرع عاملين علقا في فتحة صرف صحفي، بعد تعذرإنقاذهما.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودًا مكثفة لإنقاذ عاملين علقا داخل فتحة للصرفالصحي في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل، حيث تعرضوا للاختناق جراء استنشاق غازالميثان الخانق".

وأضافت "لقد استنفرت فرق الإنقاذ وتمإنزال رجال الدفاع المدني إلى داخل الفتحة، إلا أن العاملين للأسف فقدا حياتهما،وتم نقل الجثث وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفقًا للإجراءات القانونية المعمولبها".

وحثت المديرية العمال على "الالتزام التامبتعليمات المديرية، واستخدام أجهزة التهوية ووسائل السلامة وحبال النجاة قبلالشروع في الدخول إلى فتحات الصرف الصحي".