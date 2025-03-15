2025-03-15 19:55:04 - المصدر: ايشان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مس الجمعة، أن القوات الأميركية قتلت زعيم داعش في العراق، عبد الله مكي مصلح الرفاعي، المعروف باسم “أبو خديجة”، وذلك بتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق. وأكد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أن القوات الأميركية “طاردت زعيم داعش في العراق بلا هوادة” حتى تم القضاء عليه مع أحد […]

ظهرت المقالة ترامب: قتلنا “أبو خديجة” في العراق بالتنسيق مع بغداد وكردستان أولاً على ايشان.



