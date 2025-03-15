2025-03-15 19:55:04 - المصدر: ايشان

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، أن “الحكومة فتحت حساباً لدى وزارة المالية تحت مسمى (الدعم اللوجستي لمؤتمر القمة العربية) وأودعت فيه 165 مليار دينار”. وفي السادس من آذار الحالي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعداً رسميا لانعقاد القمة العربية في بغداد. جاء ذلك خلال […]

ظهرت المقالة أودعت فيه ١٦٥ مليار دينار.. سند: الحكومة فتحت حساباً لدى المالية تحت مسمى الدعم اللوجستي للقمة العربية أولاً على ايشان.



