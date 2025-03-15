2025-03-15 19:55:04 - المصدر: ايشان

أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)، وقوع انفجار وصفته بـ “العنيف”، وقالت إنه هزّ حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية. وحذر العراق سابقاً من أن تعيش سوريا، مأساة الأيام الدامية، التي عاشها العراقيون بعد العام ٢٠٠٣، حين وقعت العديد من الانفجارات العنيفة التي هزّت المناطق العراقية، واستمرت لسنوات طويلة. وكانت المناطق السورية، قد شهدت في أوقات […]

ظهرت المقالة هل هي “الأيام الدامية”؟.. سوريا تشهد انفجارا “عنيفا” يهز اللاذقية والأسباب مجهولة أولاً على ايشان.



