الجيش الأمريكي ينشر فيديو لغارة أدت إلى تصفية قائد عمليات تنظيم داعش

2025-03-15 20:00:05 - المصدر: سي ان ان

نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو يقال إنه يُظهر اللحظة التي قتلت فيها غارة جوية أمريكية الرجل الثاني في تنظيم داعش - قائد العمليات الدولية للتنظيم الإرهابي - وعنصرًا آخر من داعش. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن القوات الأمريكية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية، قتلت قائد العمليات الدولية بتنظيم داعش في "غارة جوية دقيقة". ويُعتبر أبو خديجة "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".