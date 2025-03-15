السوداني: أولوية الخدمات وتقديمها للمناطق السكنية

2025-03-15 21:15:08 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفداً ضم ممثلي شرائح مختلفة من أهالي مدينة الشعلة غرب العاصمة بغداد، حيث استمع سيادته الى ملاحظاتهم المتعلقة بالواقع المعاشي والخدمي والاجتماعي لأحياء الشعلة ومحلاتها السكنية.

واشار سيادته في حديث له، إلى أولوية الخدمات وتقديمها بما يؤمن المتطلبات الضرورية والأساسية للمناطق السكنية، مؤكداً أن فريق الجهد الخدمي والهندسي سيتولى المزيد من المشاريع الخدمية المنفذة في أحياء مدينة الشعلة.

كما بين السيد السوداني، أن الحكومة تولي مشاريع الأبنية المدرسية والمستوصفات والمراكز الصحية اهمية استثنائية، كونها تمثل أسس التماس بين المواطن والاجهزة التنفيذية، وهي المطلب الأساس لعموم الأحياء السكنية المخدومة، وصولاً الى تلبية تطلعات المواطنين، وتحسين البيئة الحضرية والخدمية، خاصة للاحياء ذات الكثافة السكانية العالية