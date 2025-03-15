2025-03-15 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف جهاز المخابرات، اليوم السبت، أن الإرهابي "أبو خديجة" تولى مناصب قيادية في داعش بعد هروبه من سجن صلاح الدين عام 2012.وقال مدير العمليات في جهاز المخابرات في تصريح فيديوي- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإرهابي ما يسمى أبو خديجة هرب من سجن تسفيرات صلاح الدين عام 2012، لينتقل بعدها إلى سلسلة جبال حمرين حيث تلقى تدريبات دينية وعسكرية".وأوضح، أن "أبو خديجة بدأ نشاطه كمسؤول مفرزة في محافظة ديالى، ثم تولى منصب والي ديالى وكركوك، قبل أن يصبح والي العراق بعد مقتل الإرهابي أبو ياسر العيساوي في عملية نوعية نفذها جهاز المخابرات عام 2021"وأضاف، أن "الإرهابي أصبح لاحقًا والي العراق وسوريا ومسؤول العمليات الخارجية، بالإضافة إلى منصب نائب والي الخلافة".وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، قتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا.وقال السوداني في تدوينة له على منصة (x)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراقيين يواصلون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)".وأضاف، أن "الإرهابي يُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".واختتم بالقول: "نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".