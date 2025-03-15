2025-03-15 22:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وفد منتخبنا الوطني، اليوم السبت، إلى مدينة البصرة تحضيرًا لخوض مباراته المُرتقبة أمام نظيره الكويتي يوم الخميس المُقبل.وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وفد منتخبنا الوطني وصل إلى مدينة البصرة، تحضيرًا لخوضِ مباراته المُرتقبة أمام نظيره الكويتي يوم الخميس المُقبل قبل التوجهِ إلى العاصمة الأردنية عمّان لمواجهةِ فلسطين ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026".وأضاف البيان، أن "وفد منتخبنا الوطني يرافقه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إلى جانب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد احمد الموسوي".وتابع البيان، أنه "من المؤملِ أن يباشرَ منتخبنا تدريباته يوم غدٍ الأحد بخوضه وحدةً تدريبيةً مسائيةً تحتضنها مراكزُ التدريب الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة".وواصل البيان، أنه "على صعيدٍ متصلٍ، يصل غدًا تباعًا اللاعبون (كميل سعد، علي جاسم، الآي فاضل، لوكاس شليمون، أمير العماري، ماركو فرج، يوسف أمين)، ليلتحقوا بمقر إقامةِ وفد المنتخبِ الوطنيّ في المدينةِ الرياضية في البصرة، ويباشروا تدريباتهم إلى جانبِ بقيةِ زملائهم (جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، أمجد عطوان، مهند علي، علي يوسف، مناف يونس)، لخوضِ أولى التدريبات".