2025-03-15 22:36:04 - المصدر: ايشان

لم تمر زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مرور الكرام، بل شهدت رفضاً شعبياً، وآخر سياسياً، حين جاء الموقف من نواب الوسط والجنوب، الذين سمّوه بلقبه السابق “أبو عائشة”، ووصفوه بأنه “وزير خارجية عصابات الجولاني”. الزيارة كانت سريّةً تماماً، ولم يُعلن عن وصول الشيباني إلى العراق، إلا بعدما استقبله وزير الخارجية فؤاد حسين، على عكس […]

ظهرت المقالة الشيباني يغضب العراقيين.. ماذا لو حضر الجولاني قمة بغداد المرتقبة؟ أولاً على ايشان.



