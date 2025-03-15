كركيعان يطرق أبواب البصريين في ليلة النصف من رمضان (صور)

2025-03-15 22:47:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرقيعان أو (كركيعان) كما يلفظه البصريون، وهو فلكلور شعبي متوراث من الأجداد تتخذه المناطق والبلدان المطلة على الخليج العربي، احتفالاً شعبياً يعد من أهم الأحداث في شهر رمضان.

البصرة وكركيعان

ويقول المؤرخ صباح الجزائري، لوكالة شفق نيوز: إن "احتفالية كركيعان هي موروث اكتسبه المجتمع البصري من الآباء والأجداد منذ مئات السنين، ويعبّر البصريون من خلاله بارتباطهم الوثيق بتأريخ مدينتهم و يتجسد الأمر بالأزياء التي يرتديها الصغار والكبار في هذه الأيام والممارسات الشعبية بهذه المناسبة".

ويضيف الجزائري، أن "العائلات البصرية تستعد لليلة كركيعان في المنتصف من شهر رمضان قبل أيام عبر تسوق الحلوى والمكسرات والألعاب وتجهيز الملابس الخاصة بهذا اليوم، وتزيين الشوارع والمنازل، وتتسم البهجة على وجوه الأطفال بالخصوص أثناء إعداد هذه التحضيرات لأنهم الوحيدون الذين سينطبع هذا اليوم المبارك في ذاكرتهم".

أصل التسمية

ويزيد بالقول، ان "تسمية قرقيعان أو كركيعان كما يلفظها البصريون بقلب القاف إلى كاف نسبة إلى له‍جتهم، جاءت من جملة (قرة عين) حيث قيلت للرسول محمد (خاتم الأنبياء) عند ولادة الإمام الحسن ابن علي، في هذا اليوم، وينسبها البعض إلى عبارة (قرع) الأبواب التي يتخذها الأطفال عادة في هذا اليوم لتهنئة الأهل والجيران، وبمرور الأزمان تغيرت أصل التسمية إلى ما هو عليه الآن".

تاريخ المناسبة

ويتابع الجزائري، أن "كل دول الخليج العربي تحتفل بهذه المناسبة وتختلف الاحتفالات من دولة إلى أخرى، وفي العراق يحتفل بها أهالي البصرة نسبة إلى موقعهم الجغرافي مع هذه الدول، وتحتفل بعض المحافظات العراقية الأخرى بتنوع العادات والتقاليد وحتى المصريين كانوا يحتفلون بها منذ عصر الدولة الفاطمية، وما زالت لغاية الآن في بعض المناطق المصرية".

أهازيج كركيعان

ويشير المؤرخ البصري، إلى أن "الاحتفال بها يرافقه أهازيج يلقيها الأطفال عند أبواب الناس وأثناء قرعها، وتتنوع حسب المناطق والمدن والدول، ففي البصرة يقولون (كركيعان و كركيعان بين اقصير ورمضان) وتأثرت هذه الأهزوجة بدول الخليج المجاورة".

ويختتم الجزائري، حديثه بالقول: "هناك أهزوجة أخرى (عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام) و(الله يخلي ولدكم الله يخلي لأمه) و(أهل السطوح تنطونا لو نروح) و(تنطونا لو ننطيكم لبيت مكة نوديكم) وغيرها من الكلمات الجميلة التي يعبر بها الأطفال عن حبهم لهذه المناسبة".