2025-03-16 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السيت، مراسم تسليم مؤسسةبارزاني الخيرية، أكثر من تسع شاحنات كبيرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية،بقيمة تقارب ثلاثة مليارات دينار عراقي لوزارة الصحة بالإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "جرىالتبرع بهذه الأدوية بشكل خيري من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية وشركائها في منظمةكولك الخيرية، حيث سيتم توزيعها على جميع مستشفيات إقليم كوردستان لاستخدامها فيعلاج العديد من الحالات المرضية".

وأضاف أنه "خلال إشرافه على المراسم، أعربوزير الصحة سامان برزنجي عن شكره وتقديره لمؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة كولكالخيرية على دعمهم الإنساني المستمر ومساعداتهم الطبية المستمرة".

وتأسست مؤسسة بارزاني الخيرية في ضوء مقولةالبارزاني الخالد "فخر للإنسان أن يكون في خدمة شعبه" في عام 2005.

وتعد مؤسسة بارزاني الخيرية منظمة غير حكوميةأو سياسية أو ربحية، تعمل في المجال الانساني في إقليم كوردستان العراق، وتعمل علىإدارة مخيمات النازحين واللاجئين وتوفير مساعدات واحتياجات للذين تعرضوا للأزماتومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الايتام (الأعزاء) من أهم أعمال مؤسسةبارزاني الخيرية.

وأخذت مؤسسة بارزاني الخيرية الاجازة الرسميةللعمل من قبل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، وكذلك أخذت إجازة العملبشكل رسمي منذ 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.