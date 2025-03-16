المجلس المسيحي العالمي للسلام: سوريا قد تخلو من المسيحيين بحلول 2045

2025-03-16 00:05:11 - المصدر: قناة الاولى

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حذر المجلس المسيحي العالمي للسلام (World CCP) في تقرير صدر اليوم السبت (15 آذار 2025)، من خطر اختفاء الوجود المسيحي في سوريا خلال العشرين عامًا المقبلة، نتيجة للهجرة المستمرة والتراجع الحاد في أعداد المسيحيين منذ اندلاع الحرب عام 2011.

وأوضح التقرير أن سوريا تفقد سنويًا نحو 125 ألف مسيحي بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار، مما أدى إلى تراجع نسبتهم إلى أقل من 3% من إجمالي السكان، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وأشار المجلس إلى أنه بحلول عام 2045، قد تنخفض نسبة المسيحيين إلى أقل من 0.5%، ما لم تحدث تغييرات جذرية توقف نزيف الهجرة وتحد من العنف.

ووفقًا للتقرير، فإن تصاعد أعمال العنف، والمجازر، وعمليات النهب، والقتل، والتهجير خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ بداية مارس 2025، يفاقم من تدهور وضع المسيحيين ويزيد من المخاوف بشأن مستقبلهم في البلاد.

وفي ختام التقرير، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية ما تبقى من الوجود المسيحي في سوريا، والعمل على توفير بيئة آمنة تضمن استقرار جميع مكونات المجتمع السور



