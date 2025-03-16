لليوم الثاني.. تظاهرات في بابل امام المستشفى التركي

2025-03-16 00:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أكد مراسل "بغداد اليوم" في محافظة بابل، أن أهالي الحلة نظموا، مساء اليوم السبت، (15 آذار 2025) تظاهرة أمام المستشفى التركي في مدينتهم لليوم الثاني على التوالي مطالبين بإلغاء عقد الشركة التركية التي تدير المستشفى.

وكانت مدينة الحلة، قد شهدت في 27 من شباط الماضي، تجمع العشرات من أبناء محافظة بابل أمام المستشفى التركي، احتجاجًا على إدارة الشركة التركية المستثمرة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء العقد المبرم مع الشركة وتسليم المستشفى لإدارة محلية، معتبرين أن ذلك سيحسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون في التظاهرة السابقة أن المستشفى، رغم أهميته الكبيرة، لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات في تقديم الرعاية الصحية، بسبب ما وصفوه بسوء الإدارة من قبل الشركة المستثمرة.

كما دعوا الجهات الحكومية المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء التعاقد وإيجاد حلول تضمن تشغيل المستشفى بكفاءة أعلى لخدمة أهالي بابل.