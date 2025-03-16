مصرع وإصابة شخصين بحادثين منفصلين جنوبي العراق

2025-03-16 00:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء السبت، بمصرع واصابة شخصين اثنين وسط وشمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم بين عجلتين نوع صالون ودراجة نارية (ستوتة) على الجسر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "الحادث أدى لمصرع سائق الستوتة على الفور، وفرار سائق العجلة المتسببة بالحادث".

وتابع المصدر، أن "شجارا مسلحاً بالأسلحة البيضاء بين طرفين في قرية الحمام بقضاء الغراف شمال ذي قار، حيث أدى الحادث لإصابة شخص في الخمسينيات من عمره يعمل موظفاً في وزارة النفط / شركة نفط ذي قار".

وبحسب المصدر، أصيب الشخص بعدة إصابات في جسده بواسطة آلة جارحة وتم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، مبينا أن "الشجار وقع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".