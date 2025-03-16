2025-03-16 01:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، وجود ما يسمى بـ"الفضائيين" في الحشد الشعبي، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك غير صحيح، وأن الحشد يتبع نظامًا دقيقًا للمناوبات.

وقال الفياض في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن تسليط الضوء على الحشد في هذا السياق يكشف عن نوايا مبيتة. كما أشار الفياض إلى أنه تلقى رسائل من دول إقليمية تصف الحشد الشعبي بأنه أحد عوامل الاطمئنان في المنطقة.

وأكد أن الفصائل كانت موجودة قبل تشكيل الحشد، الذي تألف منها ومن متطوعين آخرين، مشيرًا إلى أن إنهاء التداخل بين الفصائل والحشد لا يمكن أن يتم بقرار فوري، بل يحتاج إلى وقت.

وأوضح الفياض أن التطوع في القوات الأمنية الرسمية يكون أحيانًا من أجل الراتب، لكن الكثير من أفراد الحشد استشهدوا بدافع العقيدة. وأكد أن الحشد يعمل على الحفاظ على البعد السياسي والعقائدي لديه.

وتحدث الفياض عن وجود قوى سياسية خططت لتعديلات على قانون الخدمة والتقاعد، والتي قد تؤدي إلى تغيير هوية الحشد وفرض عمر تقاعد يؤثر على قادته. وأشار إلى أن قانون الحشد الجديد سيحدد هيكلية ومهام الحشد الشعبي بالتفصيل، وسيتضمن إنشاء أكاديمية عسكرية لإعادة تأهيل الحشد ومنح الرتب.

وأضاف أن الصيغة التي أرادتها بعض القوى السياسية لتقاعد الحشد ستؤدي إلى إخراج 4 آلاف شخص. وأكد أن الحشد الشعبي يعد القوة الكبرى في كسر الطائفية في العراق.

كما تطرق الفياض إلى تأثير مقاومة لبنان وغزة على المزاج العالمي، مؤكدًا أن سيناريوهات تهجير غزة غير جدية وتمثل مجرد مناورة. وأشار إلى أن العراق لم يتلقَ أي شيء رسمي من أمريكا بخصوص الحشد الشعبي، ووصف المروجين للنوايا الأمريكية بأنهم شخصيات "منهزمة حضاريًا" ومرت بتحولات فكرية.

واختتم الفياض حديثه بالتأكيد على أن الحشد الشعبي أهم منه ومن أي شخص، وأنه يمثل الركن الأساسي في ترسيخ استقرار العراق، مشيرًا إلى أن القائد العام هو من يختار قيادة هيئة الحشد الشعبي.