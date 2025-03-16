بعد تسوية خلافه مع كاساس.. بايش يلتحق بالمنتخب الوطني

2025-03-16 01:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - احسان المرسومياكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، ان لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في نادي الرياض السعودي ابراهيم بايش سيلتحق اليوم الاحد بصفوف منتخبنا الوطني خلال معسكره الحالي في المدينة الرياضية بالبصرة .وقال عماد في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) : ان "اللاعب إبراهيم بايش سيلتحق اليوم الاحد في صفوف المنتخب الوطني" ، مشيرا إلى أن "الخلاف مع المدرب الإسباني كاساس قد تم تسويته . "واضاف ان "بقية اللاعبين سيلتحقون تباعا يوم غد الاثنين ومنهم علي الحمادي وزيدان إقبال وشربل شمعون" .