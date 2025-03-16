2025-03-16 08:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تمكن مهاجم نادي مانشستر سيتي النروجي إيرلينغ هالاند من تسجيل رقم لم يسجل من قبل في الدوري الانكليزي الممتاز.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يصل إلى 100 هدف في أقل من 100 مباراة في البطولة الانكليزية، بعد ان سجل هدف فريقه الاول في مباراة الجولة الـ 29 من عمر الموسم الحالي في مرمى نادي برايتون البيون والتي انتهت بتعادل الفريقان بهدفين لكل فريق.

وكان هالاند قد افتتح التسجيل عند الدقيقة 11 من نقطة الجزاء، ليصل بذلك النروجي الى عتبة الهدف رقم 100 بعد ان شارك بقميص السيتي في 94 مباراة.