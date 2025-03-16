2025-03-16 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن مصرع وإصابة ثمانية مدنيين جراء حادث سير على طريق بعقوبة – بغداد.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حادث سير وقع على طريق بعقوبة – بغداد الجديد قرب منطقة الغالبية، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالتان حرجة"، لافتاً إلى أن "أربعة من المصابين ينتمون لعائلة واحدة".

وأضاف أن "المصابين تم نقلهم إلى ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج، مع تأكيد استنفار فرق الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ حياتهم".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ تعيش حالة استنفار شبه يومي بسبب حوادث السير التي تقع على الطرق الرئيسة نتيجة السرعة والتجاوز الخاطئ، والتي تتسبب سنوياً بمصرع وإصابة الآلاف".