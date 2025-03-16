مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض كبير لضم لونين

2025-03-16 09:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

يبحث مانشستر يونايتد عن بديل محتمل لحارس مرماه الرئيسي أندريه أونانا، الذي تراجعت ثقة روبن أموريم به.

ووفقاً لتقارير صحفية فان مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض يصل إلى 80 مليون يورو لضم أندريه لونين، حارس مرمى ريال مدريد الاحتياطي.

قدرة حارس المرمى الأوكراني على اتخاذ القرارات تحت الضغط وثقته بنفسه تجعله هدفًا جذاباً لأندية مثل مانشستر يونايتد.

مع ذلك، أفادت التقارير أن "النادي الملكي" ليس متحمساً للتخلي عن الحارس الأوكراني، الذي، على الرغم من كونه حارساً احتياطياً لتيبو كورتوا، إلا أنه يُكمل غياب البلجيكي.