الانبار.. فك ملابسات جريمة قتل غامضة في الفلوجة

2025-03-16 09:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أكد مصدر أمني، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، فك ملابسات جريمة قتل غامضة أثارت الرأي العام في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شابًا في العقد الثالث من عمره قُتل في ظروف غامضة شرق مدينة الفلوجة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، بواسطة آلة حادة".

وأضاف المصدر، أنه "تم تشكيل فريق عمل متخصص من أجل معرفة طبيعة الجريمة وحيثياتها والوصول إلى الجاني"، مشيرًا إلى أنه "خلال ساعات معدودة، نجح فريق التحقيق في الوصول إلى أولى الخيوط التي قادت إلى اعتقال الجاني".

وأوضح، أن "دوافع الجريمة كانت جنائية، وتم نقل الجاني إلى مركز احتجاز أمني لاستكمال التحقيقات معه"، لافتًا إلى أنه "سيتم بيان نتائج التحقيق في حال اكتمالها".

وتابع، أنه "يمكن القول حاليًا أن المتهم المتورط في جريمة القتل في قبضة العدالة".