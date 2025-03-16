الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | مؤسسات الدولة مغلقة بوجه أهل الأنبار
فيديو | مؤسسات الدولة مغلقة بوجه أهل الأنبار
نسخ الرابط
2025-03-16 11:00:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | قصة الحب انتهت.. مالك يحرگ مشاعر نور | #مسلسل_مالك
فيديو | تاجر نفط وقيادي بارز.. أنباء عن استهداف حسن شرف الدين القيادي في جماعة الحوثي
فيديو | تصعيد جوي أمريكي يستهدف صنعاء وأربع محافظات
فيديو | وخرج اصحاب الكهف من بعد الغيبة .. فماذا وجدوا؟
فيديو | إحياء الذكرى الـ37 لفاجعة القصف الكيميائي على محافظة #حلبجة
فيديو | برنامج نهار رمضان | الإفطار خارج الأسرة يكسر ألفة رمضان
فيديو | الحرس الثوري يتوعد برد "حازم".. المواجهة مع أميركا تقترب؟
فيديو | أنصار الله: العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مدنيين ولن يبقى دون عقاب