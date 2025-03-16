خيمة رمضان في نينوى تجمع الشركات المحلية والدولية لدعم التكافل الاجتماعي

2025-03-16 11:10:01 - المصدر: واع

نينوى – واع – عدي العبادي

انطلقت في نينوى فعاليات "خيمة رمضان الخيرية" التي نظمتها غرفة تجارة الموصل وغرفة صناعة نينوى في آشور مول، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية.

الفعالية، التي تستمر حتى العشرين من شهر رمضان المبارك، تشمل معارض تجارية ومبادرات خيرية لدعم العوائل المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي في المحافظة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات خيمة رمضان الخيرية التي نظمتها غرفة تجارة الموصل وغرفة صناعة نينوى أقيمت على أرض آشور مول في غابات الموصل".

وأضاف أن "فعاليات خيمة رمضان الخيرية ستستمر حتى يوم العشرين من رمضان بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والأجنبية بمختلف الاختصاصات، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومحافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، ومديري الدوائر، وعدد من وجهاء المحافظة".

وأشار إلى أن "الخيمة الرمضانية اشتملت على معارض تجارية، ومبادرات خيرية، وعروض متنوعة تهدف إلى دعم العوائل المحتاجة، وتعزيز التكافل الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكوناتها المختلفة، فضلاً عن تنشيط الاقتصاد والسياحة في المحافظة".

وتابع: "كما تم إطلاق الدليل التجاري لغرفة تجارة الموصل الذي يُعد مرجعاً مهماً لرجال الأعمال والمستثمرين، ويهدف إلى تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات في مختلف القطاعات".