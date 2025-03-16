لطفي الجزائري: الاستعدادات لمباراة الكويت اكتملت وفق خطة مسبقة
2025-03-16 11:10:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد مدير مدينة البصرة الرياضية، لطفي الجزائري، جاهزية المدينة لاستضافة المباراة المرتقبة بين منتخب العراق ونظيره الكويتي، المقررة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال الجزائري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" هذه المباراة تحظى بأهمية كبيرة جماهيرياً وتنظيمياً، نظراً لكونها حاسمة في مشوار التأهل، ما استدعى توفير متطلبات أمنية ولوجستية متكاملة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب خيسوس كاساس، قد أبدى بعض الملاحظات حول قاعة الجيم والمسبح، حيث تم استكمال جميع التعديلات المطلوبة. كما تم تجهيز ملاعب التدريب بنسبة 100% وفق معايير خاصة تلائم احتياجات الفريق".
وأضاف الجزائري أن "جميع التجهيزات اللوجستية داخل المدينة الرياضية اكتملت، بما يشمل أعمال المضمار، الكافتيريات، النقل، والتذاكر، وذلك وفق خطة تنظيمية مسبقة. كما تم تخصيص 5000 تذكرة لجمهور المنتخب الكويتي، مع توفير كافتيريات خاصة بهم، إلى جانب بوابة دخول منفصلة لضمان سهولة توافد المشجعين".
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية، أوضح الجزائري أن" هنالك ثلاثة فنادق ضمن المدينة الرياضية تمت إحالتها إلى إحدى الشركات الاستثمارية، حيث تعمل حالياً بنظام خمس نجوم لتقديم أفضل الخدمات للمنتخبات والضيوف".
أكد مدير مدينة البصرة الرياضية، لطفي الجزائري، جاهزية المدينة لاستضافة المباراة المرتقبة بين منتخب العراق ونظيره الكويتي، المقررة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال الجزائري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" هذه المباراة تحظى بأهمية كبيرة جماهيرياً وتنظيمياً، نظراً لكونها حاسمة في مشوار التأهل، ما استدعى توفير متطلبات أمنية ولوجستية متكاملة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب خيسوس كاساس، قد أبدى بعض الملاحظات حول قاعة الجيم والمسبح، حيث تم استكمال جميع التعديلات المطلوبة. كما تم تجهيز ملاعب التدريب بنسبة 100% وفق معايير خاصة تلائم احتياجات الفريق".
وأضاف الجزائري أن "جميع التجهيزات اللوجستية داخل المدينة الرياضية اكتملت، بما يشمل أعمال المضمار، الكافتيريات، النقل، والتذاكر، وذلك وفق خطة تنظيمية مسبقة. كما تم تخصيص 5000 تذكرة لجمهور المنتخب الكويتي، مع توفير كافتيريات خاصة بهم، إلى جانب بوابة دخول منفصلة لضمان سهولة توافد المشجعين".
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية، أوضح الجزائري أن" هنالك ثلاثة فنادق ضمن المدينة الرياضية تمت إحالتها إلى إحدى الشركات الاستثمارية، حيث تعمل حالياً بنظام خمس نجوم لتقديم أفضل الخدمات للمنتخبات والضيوف".