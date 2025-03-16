المحترفون يصلون البصرة.. المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعدادا لملاقاة الكويت

2025-03-16 11:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتمحافظة البصرة، وصول لاعبي المنتخب العراقي المحترفين، بهدف الالتحاق بالمعسكرالتدريبي استعدادا لمواجهة الكويت.

وقد صل المحترف في صفوف ألمير سيتي الهولندي،علي جاسم قادما من هولندا، إلى البصرة، فيما وصل هداف المنتخب العراقي، المحترف فيصفوف الوكرة القطري ايمن حسين مدينة البصرة صباح اليوم الاحد، وسوف يخوض تدريباتهمع اسود الرافدين مساء.

فيما وصل الى البصرة لاعب المنتخب والمحترف فينادي الرياض السعودي ابراهيم بايش، ليدخل تدريبات المنتخب المقررة اليوم في البصرة،كما وصل لاعب كراكوفيا السويدي امير العماري ولاعبا نادي أوريبرو السويدي الايفاضل ولوكاس شليمون، ولاعب نادي سترومسجودست النرويجي ماركو فرج، ولاعب الوحدةالسعودي يوسف الامين.

وظهر اليوم ملعب البصرة الدولي 65 ألف متفرج،بحلته الجديدة بعد اكمال كافة اعمال الصيانة والتأهيل، قبل خمسة أيام من مباراةالعراق والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم المقرر اقامتها فيه.

ووصل مساء امس السبت المجموعة الاولى من فدالمنتخب العراقي لكرة القدم إلى مدينة البصرة، وذلك تحضيراً لخوض مباراته المرتقبةأمام نظيره الكويتيّ، وقد كشفت شفق نيوز، أن اللاعبين يلتحقون بمعسكر المنتخب بشكلمتقطع، وساء المحترفين أو في الأندية العراقية.

ويجري المنتخب العراقي اولى تدريباته اليوم الأحد بخوضه وحدة تدريبية مسائية تحتضنهامراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية.

ويذكر ان مراكز بيع تذاكر مباراة العراقوالكويت المقررة يوم الخميس المقبل ستكون متاحة في جميع محافظات العراق، وسيتمإطلاق عملية البيع اليوم الاحد بعد الإفطار.