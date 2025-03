2025-03-16 11:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية زراعة ذي قار عن تأثيرات سلبية للتوسعات الأخيرة في التصاميم الأساسية لمدن المحافظة، حيث أدت إلى فقدان آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. وأكد مدير الزراعة محمد عباس لشبكة اخبار الناصرية أن التوسعة التي جرت في السنوات الخمس الماضية أسفرت عن ضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية...

ذي قار تفقد اكثر من 126 الف دونم من الأراضي الزراعية في ظل التوسعات الحضرية