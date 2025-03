مصرع وإصابة أربعة أشخاص بينهم فتاتان بحادثين منفصلين في ذي قار

2025-03-16 11:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:لقيت فتاة في الثالثة عشر من عمرها مصرعها وأصيبت شقيقتها ووالدها في حادث تصادم مروع بين عجلة نوع “فان” ودراجة نارية نوع “ستوتة” في وسط مدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار. وذكر مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث وقع بالقرب من جسر ذي قار الكونكريتي...

