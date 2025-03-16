وطني الشاطئية يغادر إلى تايلاند للمشاركة في نهائيات كأس آسيا

2025-03-16 12:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

غادر وفدُ منتخبنا الوطنيّ للكرةِ الشاطئية، اليوم الأحد، متوجهاً صوب العاصمةِ التايلاندية بانكوك، للمُشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا التي تقام في جزيرة بتايا، وتنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا سيلعب في نهائياتِ كأس آسيا في المجموعةِ الثانية، حيث يبدأ مبارياته بمواجهةِ اليابان في الـ 20 من الشهر الحالي على أن يلاقي الصين في الـ 22 منه، ويختتمُ مبارياته في المجموعةِ الثانية بلقاءِ السعودية في الـ 24 منه".

وأضاف أن" قائمة المنتخب الوطني، التي يقودها المدربُ الإيراني، عباس هاشمبور، ويساعده بيمان حسيني، ضمت (12) لاعباً، هم كل من، علي عبد النبي وإبراهيم عماد لحراسة المرمى، واللاعبون: سلام إبراهيم وعلي جبار وحسين خضير وعلي شاكر وعلي جبار جوني ومرتضى قاسم وحيدر عباس وعلي أحمد وسجاد سهل وعلي سيد".



