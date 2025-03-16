2025-03-16 12:36:04 - المصدر: ايشان

وصل ثمانية من لاعبي المنتخب العراقي المحترفين، إلى محافظة البصرة بهدف الالتحاق بالمعسكر التدريبي استعدادا لمواجهة الكويت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وقد صل المحترف في صفوف ألمير سيتي الهولندي، علي جاسم قادما من هولندا، والمحترف في صفوف الوكرة القطري ايمن حسين، والمحترف في نادي الرياض السعودي إبراهيم بايش، كما وصل لاعب كراكوفيا […]

ظهرت المقالة محترفو المنتخب العراقي يصلون البصرة وشرطة المحافظة تستعد أمنياً لمبارة الكويت أولاً على ايشان.



