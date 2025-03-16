رئيس الوزراء باليوم الوطني للمقابر الجماعية: العراقيون بذلوا النفوس في سبيل حرية الوطن

2025-03-16 12:40:07 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، باليوم الوطني للمقابر الجماعية، أن العراقيين بذلوا النفوس والأرواح في سبيل حرية الوطن وكرامته.وقال رئيس الوزراء، في تغريدة على "اكس"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في اليوم الوطني للمقابر الجماعية، نستذكر بفخر واعتزاز تضحيات مئات الآلاف من أبناء شعبنا في مختلف أنحاء الوطن، حين واجهوا أسوأ دكتاتورية مارست كل أشكال العنف والوحشية والقتل".وأضاف: "لقد بذل العراقيون النفوس والأرواح في سبيل حرية الوطن وكرامته، ونحن اليوم نعيش بفضل تلك التضحيات العظيمة، في ظل نظام ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم التي كفلها الدستور، وهو ما يتطلب منا جميعاً أن نبذل أقصى الجهود من أجل أن يظل وطننا ومواطنونا أعزة، يرفلون بالعيش الكريم".وتابع: "الرحمة والرضوان لجميع شهداء العراق، والخزي والعار للقتلة والمجرمين، وكل من برر جرائمهم".