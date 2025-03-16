ديالى.. تسرب جديد لغاز الكلور في مشروع ماء

2025-03-16 12:41:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يومالأحد، بتسرب جديد لغاز الكلور في مشروع ماء بأطراق مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشروعماء في أطراف بعقوبة مركز المحافظة، شهد تسربا لغاز الكلور، واستنفرت فرق الدفاعالمدني كوادرها لمعالجته".

وأضاف أن "التسرب لم يتسبب بأي حالاتاختناق وفقا للمعلومات".

يشار إلىأن هذا التسرب هو الثاني خلال يومين في محافظة ديالى.

وخلال نهاية العام الماضي، شهدت المحافظةالعديد من حالات تسرب الكلور في مشاريع المياه، وتسببت بإصابة العشرات، ونقلهمللمستشفيات، ولم تتوقف هذه الحالة أو تتم معالجتها.