ذي قار تطلق خطة استثمارية لإنشاء فنادق جديدة لتعزيز القطاع السياحي

2025-03-16 12:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، عن خطة استثمارية جديدة في القطاع الفندقي، تهدف إلى تعزيز الواقع السياحي في المحافظة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في العراق. وقال العلي لشبكة أخبار الناصرية أن الخطة الاستثمارية لعام 2025 تتضمن إنشاء 10 فنادق في قضاء الناصرية،...

