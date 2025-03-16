حارس ريال مدريد ينتقد رابطة الدوري الاسباني

2025-03-16 12:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصف حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، موعد مباراة فريقه أمام فياريال أمس السبت، في الجولة ال28 لليجا، بأنه "قلة احترام" للريال من قبل رابطة (الليجا).

وقال كورتوا في تصريحات صحفية بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب (لا سيراميكا): "نحن نلعب عندما يطلب منا اللعب، ولا نريد البحث عن أعذار"، مضيفا: "أنا سعيد، لأن بإمكاني القول إننا حققنا الفوز، ولم نخسر أو نتعادل بسبب قلة فترة الراحة".

وبين انه "ليس من الطبيعي اللعب امام فياريال الساعة 8:30 مساءً، بعد الإرهاق الكبير في مباراة الأربعاء.. أتفهم أن رابطة (الليجا) لا تريد أن يلعب الثلاثة الكبار في نفس اليوم، لكن هذا ما حدث".

وتابع: انه "في البريميرليج، يتم وضع جميع الأندية الكبرى في نفس اليوم، عندما يلعبون في دوري الأبطال، دون أي مشكلة"، معتبرا ان "ما حدث اليوم قلة احترام لنا، لقد تعرضنا للإهانة.. كان من الممكن وضع مباراتنا اليوم الأحد الساعة 18:30، قبل مباراة أتلتيكو-البارسا، ولن تكون هناك وقتها أي مشكلة، لكن أحيانا تكون هناك مصالح أخرى، والأمور ليست سهلة".

وجاءت مباراة امس السبت، بعد أقل من 72 ساعة من المواجهة الماراثونية للفريق الملكي مع أتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات