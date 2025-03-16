منها كاميرات وأجهزة تحسس.. شرطة الطاقة توضح إجراءاتها لمكافحة تهريب النفط

2025-03-16 13:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع آمنة السلامي

أكدت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد، منع الخروقات النفطية بنسبة 100% في جميع المنشآت والحقول، فيما بينت أن كل آليات مكافحة التهريب موجودة ومتاحة لدينا.

وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لم تتحقق لدينا أي سرقة في الحقول النفطية، وكلها مؤمنة ومحمية بالكامل"، لافتا إلى أنه "حققنا إنجازات في شرطة الطاقة غير مسبوقة".

وأضاف أن "كل الآليات الموجودة والمتاحة لدينا هي مستخدمة لعمليات مكافحة التهريب، منها كاميرات حرارية، وأجهزة تحسس، بالإضافة الى حراسات، ودوريات، وكمائن، جميعها تستخدم لمكافحة عمليات التهريب".

وبين الحسيني أن "كل إجراءاتنا التي اتخذت كانت قوية وأثمرت عن نتائج كبيرة من ضمنها مكافحة التهريب وانخفاضه بنسبة 98 %، ومنع الخروقات النفطية بنسبة 100% في جميع المنشآت والحقول".