خلال نصف ساعة.. تحرير مختطف والقبض على الخاطفين في النجف

2025-03-16 13:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عن تحرير مختطف، والقاء القبض على الجناة، بعد نصف ساعة من الإبلاغ عن الحادث.



وذكر بيان لـ قيادة الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العملية نفذت خلال نصف ساعة فقط من تلقي البلاغ، والقاء القبض على الجناة، بعد ان داهمت القوة الأمنية وكر الخاطفين في قضاء الكوفة بمنطقة زراعية وعشوائية، تسمى حي ميسان، موضحا ان العملية أسفرت عن ضبط مركبة تعود ملكيتها للمختطف".

واختتم البيان، "العملية تمت بمتابعة قسم مكافحة إجرام النجف، شعبة مكافحة الخطف، والاجهزة الساندة الاخرى، مؤكدا انه تم إحالة المتهمين إلى شعبة مكافحة إجرام الخطف لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضهم على القضاء".