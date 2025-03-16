​كتائب حزب الله تتضامن مع اليمن: القصف الأمريكي حلقة جديدة في مسلسل الإجرام

2025-03-16 13:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعربت كتائب حزب الله ،اليوم الاحد (16 آذار 2025)،عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وقيادته بعد القصف الأمريكي الذي استهدف منشآت مدنية في اليمن، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين.

وذكر اعلام الكتائب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "مرة أخرى تثبت أمريكا أنها الراعية الرسمية للإجرام في المنطقة والعالم باستهدافها اليمن العزيز، ومنشآته المدنية وارتقاء عدد من المدنيين شهداء، دعماً للكيان الصهيوني الوحشي فهو دليل على فشل الإدارة الأمريكية في كسر موقف اليمن الشجاع الساند لغزة الصامدة".

واضاف البيان إن "القصف الوحشي الذي طال المدنيين في اليمن يأتي كحلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي يرتكبها محور الشر ضد الشعوب الآمنة، والتي تسعى من خلالها إلى فرض هيمنته وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع "إننا في كتائب حزب الله نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن سفك دماء الأبرياء، والجرائم المستمرة بحق المدنيين في اليمن وفلسطين".

ودعا البيان"أحرار العالم إلى الوقوف في وجه هذه الوحشية وشجبها، لإعلاء صوت الحق في وجه آلة القتل والدمار التي تستهدف أوطاننا وشعوبنا".

واستشهد 31 شخصا على الأقل في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء الأحد، غداة ضربات شنّتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين الذين توّعدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"جحيم" لم يعهدوه.

وفي حين دعا ترامب طهران الى الكفّ عن دعمها للحوثيين "فورا"، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يحق لواشنطن "إملاء" سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية.

وتوعد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي بأن إيران ستردّ على أي هجوم يستهدفها، وذلك في تصريحات الأحد عقب تحذير الرئيس الأمريكي لإيران بالكفّ عن دعم الحوثيين في اليمن.

وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الأحد إن "إيران لن تشنّ حربا، لكن اذا هددها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع".

ووصف سلامي حركة أنصار الله بأنها "حركة ممثلة للشعب اليمني"، مشيرا أنها "تتخذ قراراتها الاستراتيجية بنفسها".