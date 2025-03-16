أربيل تستذكر جريمة حلبجة بوقفة في مركز المدينة (صور)

2025-03-16 14:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليمكوردستان، يوم الأحد، وقفة في مركز المحافظة والمؤسسات الرسمية، استذكارا لجريمة حلبجة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل، إن، وقفةاستذكارية لجريمة حلبجة، نظمت في أربيل، شارك فيها مدراء الدوائر والموظفينوالمواطنين.

وأضاف أن الوقفة جرت في مركز المدينة والطرقالداخلية والعامة، كما قام برلمان كوردستان أيضا بوقفة من جانبه.

وتمر اليوم الذكرى الـ37، على قصف مدينة حلبجةبالسلاح الكيمياوي من قبل النظام السابق، والتي راح ضحيته أكثر من 5500 عراقيبالإضافة الى العديد من الإصابات البالغة والتشوهات الخلقية مع انتشار خطير لأمراضالسرطان.

واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 17كانون الثاني 2010 أحكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة حلبجةبالأسلحة الكيمياوية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن قصف حلبجة كانضمن سلسلة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام صدام البعثي في جنوب كردستان،حيث شن هجمات عنيفة ضد الكرد الفيليين، وقتل العشرات وشردوا الآلاف منهم، ولا يعرفمصيرهم حتى الآن.