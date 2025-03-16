ضمن مشروع الـ16 ألف سلة غذائية.. روانكة توزع دفعة جديدة في إدارة كرميان

2025-03-16 14:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت إدارة كرميان، يوم الأحد، توزيعدفعة جديدة من السلات الغذائية التي تقدمها منظمة روانكه، ضمن حملتها لتوزيع 16ألف سلة غذائية للعائلات المحتاجة في إقليم كوردستان.

و شمل التوزيع أقضية ونواحي كفري، دربنديخان،رزگاري، سەرقەڵا - كفري، پێباز، ومیدان، حيث تم توزيع السلال الغذائية لضمان وصولالدعم إلى الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وقالت منظمة روانگە، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "حملة التوزيع تأتي ضمن خطة مستمرة لتقديم الدعم الإنساني للعائلاتالمحتاجة".

وأضافت أن "الهدف هو التخفيف من الأعباءالمعيشية لهذه الأسر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي".

وتواصل منظمة روانكه والجهات الداعمة جهودهالضمان استمرار توزيع المساعدات الغذائية في مختلف مناطق الإقليم، وسط تأكيدات علىأهمية هذه المبادرات في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعها المعيشية.