الحرس الثوري يمنع الكورد الإيرانيين من الإحتفال باعياد نوروز

2025-03-16 15:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منعت قوات الحرس الثوري الإيراني، الاحتفالبأعياد نوروز في عدة مدن كوردية، وعلى الرغم من تصاعد الضغوط الحكومية، فقد استقبلالمواطنون الكورد في عدة مناطق العام الجديد بمظاهر الاحتفال.

وذكر موقع "هنكاو" الحقوقي، أن "القواتالأمنية والعسكرية في العديد من المدن الكوردية حاولت منع إقامة احتفالاتالنوروز"، مبينا ان "قوات مسلحة انتشرت بأسلحة شبه ثقيلة في بعض القرىوالمدن، منها كرمانشاه، أشنويه، سقز، وبوكان، حيث أقامت حواجز تفتيش لمنع تجمعالمواطنين".

وأضاف أن "قوات الحرس الثوري منعت المواطنين في بعضالمدن الكوردية من التوجه إلى المواقع المخصصة للاحتفال بالنوروز، وفي سقز، أقامتالقوات الحكومية حواجز ترابية ونقاط تفتيش لمنع إقامة الاحتفالات".

ووفقًا للتقرير، فإنه "على الرغم من المراقبةالمكثفة عبر الطائرات المسيرة التابعة للحكومة، تمت إقامة الاحتفالات بمشاركةواسعة"، لافتا الى "اعتقال المواطن كمال طاهایی کانی ‌سرخ، من حي تاجيناوي في أشنويه، الجمعة 14 مارس(آذار) على يد قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، حيث تعرض للعنف أثناءاعتقاله، وذلك بسبب مشاركته في تنظيم احتفالات النوروز".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن صادق حسيني، قائدالحرس الثوري في إيلام، أنه لن يُسمح لأي جهة بإصدار تصاريح لتنظيم الاحتفالاتخلال فترة النوروز، مشيرا الى أن أي شخص ينظم أو يجمع الأموال لإقامة الاحتفالات،سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، سيواجه إجراءات صارمة.

وفي السنوات السابقة، تم اعتقال عدد من المواطنين الكوردفي إيران بسبب مشاركتهم في احتفالات النوروز، لكن وعلى الرغم من حملات الاعتقالوالتهديدات الأمنية، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر إقامة احتفالات استقبال النوروز فيعدة مدن بمحافظتي أذربيجان الغربية وكوردستان، بمشاركة واسعة من الرجال والنساء.