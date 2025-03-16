المرجع المدرسي لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي: مفتاح الحل بيد العلماء

2025-03-16 15:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد سماحة المرجع الديني، آية اللّٰه العظمى، السيد محمد تقي المدرسي، اليوم الأحد، لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي، أن مفتاح الحل بيد العلماء.

وقال المدرسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعداء قد عملوا المستحيل على مر التاريخ لتمزيق الأمة الإسلامية، وقد شعروا اليوم بقوة الشيعة، الأمر الذي جعلهم يعملون على تمزيق وحدتنا وتفريق صفوفنا من خلال بث الفتن وإثارة الخلافات، وجاء ذلك خلال استقباله، ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولّي الشرعي على الروضة الحسينية المشرفة، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بمكتبه في كربلاء المقدسة".

وبين المرجع المدرسي، بحسب البيان، أن "مفتاح الحل للأزمات بيد العلماء الربانيين، الذين ينهل من غزير علمهم الخطباء ويبثونها في الأمة، مبيّناً أن من أخلاق العلماء عند بدء ملامح الفتن في أفق الأمة يبادرون إلى وأدها وعدم السماح لتفشيها من خلال تبادل الزيارات والآراء"، مشيراً إلى "ضرورة هكذا مبادرات في الوقت الراهن".

وعلى صعيد متصل أشار، إلى أن "من أهم ما يتميز به العلماء سمة السماحة في القلب وسعة الصدر والعمل على جمع الناس وتوحيد صف المجتمع على الحق"، داعياً الخطباء إلى "حمل مسؤوليتهم في أن يأخذوا العلم والثقافة والأخلاق عن العلماء ويوصلوها الى المجتمع، ليكونوا بذلك حلقة الوصل بين العلماء وأبناء المجتمع".