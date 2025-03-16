رئيس الوزراء: العراق يتطلع للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

2025-03-16 15:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، تطلع العراق الى للانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل السفير الهندي الجديد لدى العراق سومين باغشي، وهنَّأه بمناسبة تسنمه مهام عمله".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وآفاق تطوير التعاون المتبادل وتنميته، والبحث في عقد الجولة 19 من اجتماعات اللجنة العراقية الهندية المشتركة العليا".

وبين رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "حرص العراق على توطيد العلاقات مع الهند"، مؤكداً "أهمية تأسيس مجلس تعاون اقتصادي عراقي هندي، وكذلك تفعيل مجلس الأعمال العراقي الهندي، وتنظيم زيارات للشركات الهندية إلى العراق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين".

وأشار إلى "تطلع العراق للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية ومقره الهند، الذي يهدف إلى معالجة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز استخدام الطاقة الشمسية".

من جانبه، أشار السفير الهندي إلى "عمق وتاريخية العلاقات العراقية الهندية"، مؤكداً "رغبة الشركات الهندية للعمل في العراق، وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين".