السوداني يؤكد حرص العراق على توطيد العلاقات مع الهند

2025-03-16 15:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الاحد (16 آذار 2025)، حرص الحكومة على توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية الهند، مشيراً إلى أهمية تأسيس مجلس تعاون اقتصادي عراقي هندي لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير استقبل السفير الهندي الجديد لدى العراق سومين باغشي حيث هنأه بتسلمه مهام عمله، وجاء ذلك خلال لقاء تم فيه مناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون المشترك بين البلدين".

واضاف أنه "تم بحث التحضيرات لعقد الجولة الـ19 من اجتماعات اللجنة العراقية الهندية المشتركة العليا".

كما أعرب رئيس الوزراء عن أهمية تفعيل مجلس الأعمال العراقي الهندي وتنظيم زيارات للشركات الهندية إلى العراق للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأشار السوداني إلى "تطلع العراق للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي مقره الهند، بهدف مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية".

من جهته، أكد السفير الهندي على عمق العلاقات التاريخية بين العراق والهند، معبراً عن رغبة الشركات الهندية في العمل بالعراق وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.







