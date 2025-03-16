السوداني يبلغ الهند تطلع العراق للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

2025-03-16 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاحد، عن تطلع العراق للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية ومقره الهند، والذي يهدف إلى معالجة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الهندي الجديد لدى العراق سومين باغشي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان انه "جرى بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وآفاق تطوير التعاون المتبادل وتنميته، والبحث في عقد الجولة الـ 19 من اجتماعات اللجنة العراقية الهندية المشتركة العليا".

كما أكد السوداني، حرص العراق على توطيد العلاقات مع الهند، مؤكداً أهمية تأسيس مجلس تعاون اقتصادي عراقي هندي، وكذلك تفعيل مجلس الأعمال العراقي الهندي، وتنظيم زيارات للشركات الهندية إلى العراق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

واشار رئيس مجلس الوزراء، إلى تطلع العراق للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية ومقره الهند، الذي يهدف إلى معالجة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز استخدام الطاقة الشمسية.

من جانبه، أشار السفير الهندي إلى عمق وتاريخية العلاقات العراقية الهندية، مؤكداً رغبة الشركات الهندية للعمل في العراق، وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.