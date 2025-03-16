2025-03-16 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت حركة النجباء في العراق، يومالأحد، على العمليات العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"في اليمن، ببيان شديد اللهجة، وتوعدت فيه بالرد، في وقت دعا فيه حزب الله اللبنانيجميع "قوى المقاومة" للوقوف صفا واحدا لمواجهة الولايات المتحدة.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الوجود الأمريكي في المنطقة لم يجلب إلا الويلات والقتل والتشريد وابادةسكان هذه المنطقة، التي لم تر خيرا ولا استقرارا عند حلول دولة الظلم والتخريبونهب الخيرات في أي مكان".

وأضافت "بعد وقف اطلاق النار في غزة الإباءوبدء محور المقاومة في التهدئة دعما منه للسبل التي تسهم في إيصال المساعدات لسكانغزة المبادة والمظلومة ووفقا لالتزامات الدول الضامنة، نریازدواجية امريكا، فنجدها اليوم تعتدي على يمن الصمود والبطولة والكرامة، لتمثل دورالحامي والمدافع عن المجرم الصهيوني".

وأكدت أن "التمادي والعدوان الفج والمتمثلباقبح صور الظلم لن يستمر ولن ينال ما يريد من عزة وصمود الشعوب الحرة وسنرىوترون، ونسمع وتسمعون، والعاقبة للمتقين".

كما أصدر حزب الله اللبناني، بيانا دان فيهالهجمات على اليمن، وأكد "يأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعبالأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني، ‏واستمرار ضغطه لرفع الحصارالجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".‏

ودعا الحزب "جميع ‏شعوب العالم الحرة، وكلقوى المقاومة في منطقتنا والعالم، إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في ‏مواجهةالمشروع الأميركي – الصهيوني الذي يستهدف دول وشعوب أمتنا".

وانطلقت يوم أمس، عمليات عسكرية أمريكية،استهدفت مواقع الحوثيين وأهم مراكز القيادة والتصنيع لديهم، محدثا أضرارا كبيرة،وقد وصفت آثار القصف بأنها "أشبه بالزلزال" حسب ما روى شهود عيان لبعضوسائل الإعلام العربية.

وهذه العملية الأمريكية، وبحسب مسؤولين فيواشنطن، فهي تحذير لإيران، وسوف تستمر لغاية إنهاء أي تهديد للملاحة البحرية، وقددانت إيران وروسيا هذه العمليات، ودعتا إلى وقفها فورا، لكن بالمقابل، فإنالحوثيين أكدوا أن استهدافهم للسفن في البحر الأحمر "لن يتوقف".