2025-03-16 15:45:04 - المصدر: ايشان

كشف تقرير جديد أن أعداد النساء في سجون العالم تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، مدفوعا بـ”الفقر والإساءة وقوانين تمييزية”. ورصد التقرير، الذي أعدته منظمة الإصلاح الجنائي الدولية بالتعاون مع “نساء ما وراء الجدران”، وجود أكثر من 733 ألف امرأة خلف القضبان حول العالم. ولفت إلى أن الارتفاع في أعداد السجينات “مقلق”، حيث زاد عددهن بنسبة 57 […]

ظهرت المقالة تضاعف بنسبة 57%.. عدد “السجينات” حول العالم يتجاوز الـ733 ألف امرأة أولاً على ايشان.



