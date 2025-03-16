الربط الكهربائي بين العراق وتركيا يشهد خطوة جديدة لمضاعفة الإمدادات

2025-03-16 17:01:20 - المصدر: الطاقة

يشهد الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، خطوة جديدة من شأنها أن تزيد الطاقة المجهَّزة بين البلدين إلى نحو 600 ميغاواط، وهو ما يعدّ ضعف المعدل الحالي للإرسال من خلال الخطوط الرابطة بين البلدين المتجاورين. وفي هذا الإطار، استقبل وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، اليوم الأحد 16 مارس/آذار 2025،وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، …

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