2025-03-16 17:09:04 - المصدر: ايشان

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن رسائل الاطمئنان التي تحاول “تسويقها” وزارة الكهرباء، ستصطدم بعدد من الحقائق، فيما أشار إلى أن مشاريع الربط الكهربائي والطاقة الشمسية والغاز الوطني، لا يمكن أن تُنجز قبل ثلاث سنوات. وكتب المرسومي منشوراً تابعته “إيشان”: “يبدو أن رسائل الاطمئنان التي تحاول تسويقها وزارة الكهرباء للرأي العام ستصدم بالحقائق التالية؛ أولها، […]

ظهرت المقالة “سننتظر سنوات لحل الأزمة”.. خبير اقتصادي يقلل من “رسائل الاطمئنان” بشأن الكهرباء في الصيف أولاً على ايشان.



